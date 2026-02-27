Scanagatta: “Non si vedono progressi nel gioco. Le uniche due note positive”

Ubaldo Scanagatta, giornalista e noto tifoso viola, ha parlato durante il Pentasport di Radio Bruno. Le sue parole:
Quando si vede una prestazione come quella di ieri o con il Pisa ci si domanda di chi sia la responsabilità. E' insoddisfacente il rendimento di questa squadra. Capisco che Vanoli in pubblico debba difendere i propri giocatori, ma spero che qualcosa a loro dica. Non stiamo crescendo. I punti fatti li abbiamo fatti soffrendo fino all'ultimo. Non si è visto mezzo progresso nel gioco, salvo l'innesto positivo di giocatori tipo Solomon e la crescita di Fagioli. Una squadra non si deve presentare come ha fatto ieri. Cosa ha impedito a Dodò di fare mezza corsa, copertura? Fabbian non ha toccato palla. Cosa è successo ad Harrison? Vanoli deve strigliare i giocatori.
