Paolo Vanoli ha fatto il punto a Sky Sport dopo la brutta sconfitta contro lo Jagiellonia:
Vanoli: “Avevo avvertito tutti dopo l’andata. Ecco come sta Solomon”
"Oggi non volevo arrivare ai supplementari. Dobbiamo capire che qualsiasi risultati tu faccia all'andata, al ritorno è un'altra partita. Oggi abbiamo buttato via energie e perso giocatori per infortunio, dobbiamo crescere tanto dato che era già successo col Polyssia. Questa è un'altra piccola lezione, ma dopo i 3 gol la squadra è uscita bene, anche chi è entrato. Abbiamo bisogno di tutti, avevo detto di stare molto attenti, all'andata avevamo segnato su 3 palle inattive. Nei primi 45' abbiamo fatto quello che non volevo, entrare con la testa lo 0-3 dell'andata. Vedo difficile recuperare Solomon per lunedì, ha avuto (come Lezzerini), un problema al retto femorale, domani faremo gli esami."
Le scelte: "Fazzini all'andata ha fatto una grandissima partita, lo sto utilizzando sempre lì. Dodò è stata una situazione di emergenza, volevo far recuperare le energie ad Harrison. Dodò aveva già giocato alto, e pensavo di provare Fortini alto, anche in vista di Udine. Il sorteggio? La Conference mi piace, mi piace l'Europa, fa crescere tanto, è normale che devi cambiare l'atteggiamento mentale. Chiunque arriverà noi non ci dobbiamo pensare, la testa va solo all'Udinese, dobbiamo recuperare le energie"
