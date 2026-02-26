Vanoli: “Avevo avvertito tutti dopo l’andata. Ecco come sta Solomon”

"Oggi non volevo arrivare ai supplementari. Dobbiamo capire che qualsiasi risultati tu faccia all'andata, al ritorno è un'altra partita. Oggi abbiamo buttato via energie e perso giocatori per infortunio, dobbiamo crescere tanto dato che era già successo col Polyssia. Questa è un'altra piccola lezione, ma dopo i 3 gol la squadra è uscita bene, anche chi è entrato. Abbiamo bisogno di tutti, avevo detto di stare molto attenti, all'andata avevamo segnato su 3 palle inattive. Nei primi 45' abbiamo fatto quello che non volevo, entrare con la testa lo 0-3 dell'andata. Vedo difficile recuperare Solomon per lunedì, ha avuto (come Lezzerini), un problema al retto femorale, domani faremo gli esami."