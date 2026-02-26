Kean: “Oggi un calo di concentrazione. Il gol? L’importante era passare”

"Siamo arrivati con un po' di stanchezza oggi, ma dovevamo essere più lucidi nel non prendere i due gol iniziali. Si può sempre imparare, ed ora ci prepariamo all'Udinese. Dipende tutto dalla testa, dobbiamo solo migliorare nel giocare nel ritorno, tutte le partite sono fondamentali. C'è stato un calo di concentrazione, e dobbiamo migliorare. Tutte le partite ci danno motivazione, ascoltiamo quello che ci dice il mister, è importante dare il massimo. Il gol? Non so di chi sia, Fabbian mi ha detto che è suo. L'importante è essere passati"