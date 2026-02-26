Moise Kean ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta contro lo Jagiellonia. Le sue parole:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola radio e tv Kean: “Oggi un calo di concentrazione. Il gol? L’importante era passare”
news viola
Kean: “Oggi un calo di concentrazione. Il gol? L’importante era passare”
La Fiorentina passa, dopo una prestazione disastrosa. Moise Kean ci ha messo lo zampino sul secondo gol viola
"Siamo arrivati con un po' di stanchezza oggi, ma dovevamo essere più lucidi nel non prendere i due gol iniziali. Si può sempre imparare, ed ora ci prepariamo all'Udinese. Dipende tutto dalla testa, dobbiamo solo migliorare nel giocare nel ritorno, tutte le partite sono fondamentali. C'è stato un calo di concentrazione, e dobbiamo migliorare. Tutte le partite ci danno motivazione, ascoltiamo quello che ci dice il mister, è importante dare il massimo. Il gol? Non so di chi sia, Fabbian mi ha detto che è suo. L'importante è essere passati"
© RIPRODUZIONE RISERVATA