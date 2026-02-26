Il direttore del "Pentasport" David Guetta al fischio finale di Fiorentina-Jagiellonia commenta la brutta prestazione dei viola dalle frequenze di Radio Bruno:
Guetta: “Prestazione della Fiorentina vergognosa. Vanoli urla sempre, perché?”
Il direttore del Pentasport critica fortemente la prestazione gigliata
Abbiamo appena assistito ad una delle partite più brutte della storia della Fiorentina. E' stata una prestazione vergognosa, stasera veramente non si salva nessuno. Ma poi mi chiedo, perché Vanoli urla continuamente? Ad ogni giocata, su ogni giocatore, contro il direttore di gara. Non mi sembra un atteggiamento consono per un allenatore. Io no ho mai visto un tecnico così in panchina, sempre arrabbiato contro tutto e tutti. Diventa poco credibili e non credo porti a qualcosa. Non capisco tutte queste critiche per Piccoli, è stato l'unico nel primo tempo che abbia provato a fare qualche cosa. Stasera le colpe sono di tutti, di Vanoli e di ogni calciatore sceso in campo. Una roba vergognosa.
