Fabbian: “Questa rimonta ci serva da lezione. Il gol? L’ho toccata io”

"Dispiace perchè potevamo gestirla in modo diverso, dipendeva tutto da noi. Prendiamo le cose positive, come la rezione, siamo sulla strada giusta. Veniamo da un buon momento in campionato, ed adesso testa all'Udinese. Ogni volta che si scende in campo bisogna dare il massimo, sappiamo cosa vogliamo fare. Ci tengo al gol, l'ho toccata come ho detto a Moise, ma l'unica cosa che conta è che sia entrata. Non so se sia stato istinto, io la gamba ce la metto sempre, quando la palla viene messa così forte io cerco sempre di toccarla."

La rimonta: "Sono momento che nel calcio accadono, sono partite che sulla carta sembrano semplici. Nel calcio moderno di partite semplici non ce ne sono, oggi non siamo stati pronti fin da subito, ma l'importante è che siamo passati. Questa gara ci serva da lezione"