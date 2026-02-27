Il procuratore e tifoso viola Furio Valcareggi è intervenuto ai microfoni di Lady Radio commentando la serata della Fiorentina:
news viola
Valcareggi difende Vanoli: “Non è colpa sua. Pioli ieri sarebbe uscito”
Con Pioli ieri non sarebbe finita così, perché in questo momento non ha quella dose di fortuna che invece sta assistendo Vanoli. È probabilmente l’unica nota positiva che riesco a trovare in una partita in cui le responsabilità sono diffuse. Anche De Gea, che è stato uno dei migliori portieri al mondo, ha commesso un errore. Male anche Comuzzo e Dodô. È vero, tutte le squadre sbagliano — basta vedere i gol incassati da Juventus e Inter in Champions — ma noi sbagliamo decisamente troppo. In una stagione così complicata, alla fine, ci teniamo stretto il risultato».
PALLADINO
Quando arrivò a Firenze era la scelta migliore possibile per quella dirigenza. Qui ha lavorato molto bene e sono sinceramente felice per la rimonta storica contro il Borussia Dortmund. Ha una squadra forte e la sta valorizzando al massimo. Le sue difficoltà non erano con il gruppo, ma con Pradè. Guardando al presente, parlare troppo della prossima stagione serve a poco: bisogna chiudere questo campionato maledetto e poi provare a salvare quel poco di buono che è rimasto in vista del futuro
VANOLI
Un allenatore non può anticipare gli errori individuali. Se De Gea subisce quel gol o se Comuzzo sbaglia marcatura, non è responsabilità del tecnico. A chi invoca una rivoluzione totale dico di andarci piano: ora bisogna portare a termine la stagione, poi interverrà Paratici. Non penserete davvero che possa confermare tutti questi giocatori
© RIPRODUZIONE RISERVATA