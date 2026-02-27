Valcareggi difende Vanoli: “Non è colpa sua. Pioli ieri sarebbe uscito”

Con Pioli ieri non sarebbe finita così, perché in questo momento non ha quella dose di fortuna che invece sta assistendo Vanoli. È probabilmente l’unica nota positiva che riesco a trovare in una partita in cui le responsabilità sono diffuse. Anche De Gea, che è stato uno dei migliori portieri al mondo, ha commesso un errore. Male anche Comuzzo e Dodô. È vero, tutte le squadre sbagliano — basta vedere i gol incassati da Juventus e Inter in Champions — ma noi sbagliamo decisamente troppo. In una stagione così complicata, alla fine, ci teniamo stretto il risultato».