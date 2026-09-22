Le parole dell'alleantore, Davide Ballardini, sulla partita della Fiorentina al Franchi contro il Napoli
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L'alleantore Davide Ballardini, intervenuto a Radio Napoli Centrale, ha parlato della partita del Franchi andata in scena lo scorso weekend, Fiorentina-Napoli. Queste le sue parole:
Grazie alla nuova direzione arbitrale il campionato è più divertente. Si tratta di una direzione europea. È piacevole vedere le partite. L’ultima partita vista dal vivo è stata Fiorentina-Napoli al Franchi. C’era un caldo tremendo, partita condizionata molto dal clima. La Fiorentina ha tenuto molto bene il campo. L’ho vista più motivata, rispetto ai giocatori azzurri. Il Napoli penso che possa esprimere un calcio migliore di quanto visto a Firenze. Ci sono tanti giocatori fuori, tra cui McTominay. Quando il Napoli si metterà a posto, sarà più facile per il mister.
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