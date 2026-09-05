Enzo Baldini, intervenuto al Pentasport, ha commentato senza mezzi termini il momento della Fiorentina dopo la sconfitta contro il Torino, criticando la squadra e le scelte di Fabio Grosso:

“Questa Fiorentina è il fratello più brutto di quella dell’anno scorso. Ha segnato il giocatore che abbiamo ceduto e il problema è che questa squadra non esiste. Non ha gioco, identità e idea. Poi Grosso sbaglia tutto. Noi abbiamo mandato via il centravanti della Nazionale perché aveva un ingaggio pesante. Però teniamo De Gea, che è il cugino di quello che abbiamo conosciuto. La squadra va in vantaggio per una papera del portiere avversario e Grosso, nel momento di difficoltà, non capisce che andavano messe forze fresche. Io lo manderei via anche per il suo bene. È vero che l’ha preso Paratici e lui si sente protetto, ma allora chiedo al direttore: quando vogliamo cambiare rotta e prendere una decisione? Mi accontenterei del ritorno di Vanoli, che secondo me non meritava di essere mandato via”.