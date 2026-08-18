Enzo Baldini è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno, commentando il mercato della Fiorentina e soffermandosi in particolare sul futuro di Moise Kean e sulla sfida contro la Roma:

"Se è vero che il Como è interessato a Kean e ha presentato un'offerta da 30 milioni, non è neanche da prendere in considerazione. Non è tempo di saldi: Kean è il centravanti della Nazionale, un punto fermo e il numero 9 della Fiorentina. Non vedo perché la Fiorentina debba complicarsi la vita proprio in questo momento.

Se Fabregas è così innamorato di questo giocatore, allora che alzi l'offerta. Sono convinto che Paratici sia ben coperto, abbia già le idee chiare e abbia individuato anche un eventuale sostituto".

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Baldini ha poi analizzato la sfida dell'Olimpico contro la Roma: "Se è la Roma vista in precampionato, non vedo l'ora di affrontarla. È sempre la Roma ed è sempre l'Olimpico, ma ho visto una buona Fiorentina contro il Benevento e tutta questa differenza non la vedo. La Roma è una grande squadra, affronterà avversarie molto più forti della Fiorentina e non credo che farà la cenerentola in Champions. Ma la Fiorentina se la può giocare con chiunque. Magari vince la Roma e non sarebbe scandaloso, ma ho comunque buone sensazioni".