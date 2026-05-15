Ciccio Baiano, ex attaccante della Fiorentina, ha commentato la sfida contro la Juventus di domenica alle 12:00 al Pentasport di Radio Bruno:
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Baiano: “Cessione Kean? Si, ma solo a delle condizioni. Il problema di Piccoli”
La Fiorentina dopo un anno così non può permettersi figuracce nella partita più importante per la tifoseria
Ho sensazioni buone, la Fiorentina non ha obiettivi mentre la Juventus ha una motivazione. Di solito la motivazione fa la differenza, ma la Fiorentina dopo un anno così non può permettersi figuracce nella partita più importante per la tifoseria. La squadra deve andare in campo con il coltello tra i denti, non mi sorprenderebbe una contestazione. Non è perdere la partita, ma il modo in cui la perdi.
Allenatore—
Per rilanciare la Fiorentina, visti i nomi, terrei Vanoli che conosce la squadra. De Rossi non si muove da Genoa, vuole continuare il lavoro lì. C'è bisogno di un allenatore che faccia da traino, che convinca i giocatori bravi a venire. Potrebbe essere Sarri, ma non credo venga. Per il passato che ha anche Paratici potrebbe esserlo, ma l'allenatore influisce di più.
Kean—
È troppo facile sacrificarlo, ma chi mi metti sul piatto? Serve un'alternativa alla pari, altrimenti me lo tengo. Se rimane c'è bisogno di fargli un discorsino: può fare quello che vuole, ma quando va in campo deve pensare solo alla Fiorentina. Davanti è l'unico che può far fare il salto di qualità. Se pensa che Firenze sia di passaggio se ne può andare. Con quelli arrivati si va poco lontano. Il problema di Piccoli è mentale, non è colpa sua se l'anno pagato così tanto. Se a Cagliari hanno festeggiato 15 giorni non è colpa sua.
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