Paratici, De Rossi si tira fuori: “Nessuno mi ha cercato e voglio rimanere al Genoa”

Daniele De Rossi è uno degli allenatori sondati da Fabio Paratici per il futuro della panchina viola

Redazione VN 15 maggio - 14:14

Daniele De Rossi è uno degli allenatori sondati da Fabio Paratici per il futuro della panchina viola. E proprio di questo ha parlato l'ex Roma in conferenza stampa in vista della sfida contro il Milan:

Futuro De rossi —

Non corrisponde al vero che molte squadre si siano fatte avanti per me e, in ogni caso, parlare di certe situazioni non sarebbe corretto nei confronti del Genoa. In questo momento la mia priorità resta questo club

La gara col Milan —

Preparare una sfida in questo modo è sicuramente scomodo, e credo lo sia stato anche per le altre squadre coinvolte. Per fortuna capita raramente, quindi bisogna adattarsi. L’incertezza sui giorni effettivi a disposizione per lavorare sulla partita ha creato difficoltà non solo a noi, ma anche agli avversari e agli altri club interessati