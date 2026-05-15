Carmine Gautieri, noto allenatore, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno durante il Pentasport per commentare la sfida tra Juventus e Fiorentina: "La Fiorentina ha vissuto un anno difficilissimo, oggi bisogna fare un qualcosa in più: è una partita diversa dalle altre. Serve dare un segnale alla piazza, alla società. Magari con una vittoria potrebbero cambiare uno scenario nel pensiero. I tifosi in ogni caso questa partita vogliono vincerla".
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VIOLA NEWS news viola radio e tv Gautieri: “Una vittoria contro la Juventus potrebbe far cambiare gli scenari”
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Gautieri: “Una vittoria contro la Juventus potrebbe far cambiare gli scenari”
La Fiorentina ha vissuto un anno difficilissimo, ma quella contro la Juventus è una partita diversa dalle altre
Il calcio oggi—
Oggi le partite di calcio sono uno spettacolo, prima c'era semplicità. Come si fa a programmare un calendario del genere? Si fa fatica a trovare una programmazione, siamo indietro rispetto ad anni fa. Sono gli uomini che non fanno migliorare il calcio. Esterni, terzini non ce ne sono più.
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