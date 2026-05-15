Gautieri: “Una vittoria contro la Juventus potrebbe far cambiare gli scenari”

La Fiorentina ha vissuto un anno difficilissimo, ma quella contro la Juventus è una partita diversa dalle altre

Carmine Gautieri, noto allenatore, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno durante il Pentasport per commentare la sfida tra Juventus e Fiorentina: "La Fiorentina ha vissuto un anno difficilissimo, oggi bisogna fare un qualcosa in più: è una partita diversa dalle altre. Serve dare un segnale alla piazza, alla società. Magari con una vittoria potrebbero cambiare uno scenario nel pensiero. I tifosi in ogni caso questa partita vogliono vincerla".