L'ex difensore viola Lorenzo Amoruso, ospite al Pentasport di Radio Bruno, ha commentato le ultime partite della Fiorentina con un occhio al futuro:
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VIOLA NEWS news viola radio e tv Amoruso: “Vanoli, fare gruppo non basta: ecco cosa serve. Kean? Non c’è tolleranza”
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Amoruso: “Vanoli, fare gruppo non basta: ecco cosa serve. Kean? Non c’è tolleranza”
La Fiorentina con l'accordo con Stefano Pioli risparmia qualcosa, può andare sul mercato con idee più leggere
Pioli? La Fiorentina con questo accordo risparmia qualcosa, può andare sul mercato con idee più leggere. Vorrei un allenatore che sappia costruire calcio, mantenere una logica di gioco a prescindere dagli avversari. Faccio fatica a salvare qualche giocatore: Parisi, Fagioli, De Gea nella seconda parte della stagione.
Juventus—
Certe volte c'è bisogno dell'adrenalina che ti porta ad agire in maniera diversa. Ma la Fiorentina è piatta, non so cosa aspettarmi. Spero ci sia una bella partita, la Juventus se la giocherà perché devono vincere. Hai bisogno di essere compatto e cinico. Loro concedono in difesa, bisogna capire chi giocherà davanti.
Il futuro—
Un numero di calciatori sono già nella testa di Paratici anche in base alla tipologia di allenatore che vorrà portare. Non credo che rimarrà Vanoli. Tatticamente ci ha fatto vedere poco, ma a livello di gruppo Vanoli ha lavorato bene: non è sufficiente. Devi avere credibilità calcistica.
Kean—
Non esiste svenderlo, ma quello che ha fatto lo scorso anno non è stato ripetuto. Lo scorso anno il gruppo ha tollerato delle cose che quest'anno non sono state tollerate. Mettici la clausola, il problema fisico: le incognite sono tante. La società sa a cosa va incontro e Paratici lo conosce da ancora prima. Credo che una cessione ci sarà solo con i requisiti economici e tecnici idonei.
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