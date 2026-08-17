Il rapporto tra Bagno a Ripoli, il Viola Park e la Fiorentina continua a rafforzarsi. In vista della realizzazione della nuova linea della tramvia che collegherà Firenze con Bagno a Ripoli, prende forma anche l’idea di intitolare il capolinea situato davanti al centro sportivo viola proprio a Rocco Commmisso.

A parlarne è stato il sindaco di Bagno a Ripoli, Francesco Pignotti, intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, spiegando la genesi dell’iniziativa e soffermandosi anche sull’importanza che il centro sportivo ha assunto per il territorio.

“Il nome? Viola Park Rocco Commisso”

Il sindaco ha chiarito innanzitutto come sia nata l’idea di dedicare il capolinea al centro sportivo della Fiorentina:

Stiamo ultimando tutte le decisioni da prendere anche con il Comune di Firenze. Come sapete, la tramvia connette i due Comuni. L’idea è quella di denominare il capolinea con il riferimento al Viola Park, perché alla fine le fermate hanno tutte un riferimento al luogo di interesse più vicino e il capolinea è proprio davanti al Viola Park.

Da qui la scelta di utilizzare il nome completo:

La scelta di non scrivere solo Viola Park, ma il nome completo, vuol dire una denominazione che riporta il nome del Viola Park all’interno del quale c’è anche, come presidente, Rocco Commisso.

Un’idea nata anche dai rapporti instaurati negli anni con il presidente della Fiorentina:

È nata da un incontro che abbiamo fatto moltissime volte con il presidente Rocco Commisso. Lui aveva semplicemente espresso il piacere che fosse ricordato questo capolinea e, di conseguenza, la tramvia e il Viola Park. Poi abbiamo deciso noi di farlo diventare realtà.

Il sindaco ha sottolineato anche l’aspetto umano della vicenda:

Era una cosa che ci ha fatto piacere. Mi ha fatto piacere insieme alla Giunta e d’accordo con Firenze farla diventare realtà. Ci sembra una cosa giusta e opportuna.