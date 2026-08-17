La giunta comunale ha approvato la mappa definitiva della linea 3.2.1 della tramvia, il tracciato che collegherà piazza della Libertà a Bagno a Ripoli attraverso 17 stazioni. Il piano assegna a diversi fermate i nomi di figure legate alla storia recente della città. Tra queste spicca la stazione di testa accanto alla cittadella sportiva viola, denominata "Bagno a Ripoli-Viola Park (Rocco Commisso)" in ricordo del presidente della Fiorentina scomparso lo scorso gennaio.

Il sindaco di Bagno a Ripoli, Francesco Pignotti, ha confermato la volontà di rispettare l'intesa stretta con l'imprenditore italo-americano, legata sia ai grandi investimenti privati sul territorio sia all'avvicinarsi del centenario della società calcistica. L'attivazione dell'intera linea avverrà solo dopo la conclusione dei lavori di rinforzo al ponte da Verrazzano, con cantieri programmati da Palazzo Vecchio a partire da settembre per una durata di sette mesi.