Le parole di Eugenio Ascari sul difficile momento della Fiorentina nel corso del programma 30minuto di Italia 7
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Nel corso del suo intervento durante la trasmissione 30° Minuto su Italia 7, Eugenio Ascari ha analizzato con forte senso critico il momento buio della Fiorentina dopo il brutto ko interno contro il Como.
Nessuna scusante per una classifica deficitaria
Ascari inizia stroncando ogni tentativo di giustificare l'avvio di stagione della squadra viola:
Trovare una giustificazione a questa partenza spenta della Fiorentina è francamente impossibile. Sette gare disputate e appena quattro punti raccolti: praticamente lo stesso bottino dello scorso anno, quando si parlava del peggior avvio nella storia del club. Quest'anno si è riusciti a replicare quel rendimento negativo, ma in maniera ancora più inaspettata. La rosa a disposizione prima di Grosso e adesso di Vanoli non è certo un organico da penultimo posto, ma una squadra strutturata per competere per le zone europee. Questi risultati sono sorprendenti in senso del tutto negativo.
L'operatore di mercato rifiuta anche la scorciatoia degli alibi arbitrali in occasione dello 0-1 firmato da Liberali:
Non mi attaccherei all'errore del direttore di gara sul gol del vantaggio lariano per il presunto fallo di Milla su Gonçalves. Cercare continuamente scuse rischia solo di mascherare un andamento che di scusanti ne ha pochissime, specie considerando il calendario di ferro che attende la Fiorentina nelle prossime quattro giornate: prima la trasferta a Milano con l'Inter, poi l'Atalanta in casa, lo scontro a Sassuolo e la Juventus al Franchi. Bisogna soltanto rimboccarsi le maniche e cambiare mentalità.
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