Nel corso del suo intervento durante la trasmissione 30° Minuto su Italia 7, Eugenio Ascari ha analizzato con forte senso critico il momento buio della Fiorentina dopo il brutto ko interno contro il Como.

Ascari inizia stroncando ogni tentativo di giustificare l'avvio di stagione della squadra viola:

Trovare una giustificazione a questa partenza spenta della Fiorentina è francamente impossibile. Sette gare disputate e appena quattro punti raccolti: praticamente lo stesso bottino dello scorso anno, quando si parlava del peggior avvio nella storia del club. Quest'anno si è riusciti a replicare quel rendimento negativo, ma in maniera ancora più inaspettata. La rosa a disposizione prima di Grosso e adesso di Vanoli non è certo un organico da penultimo posto, ma una squadra strutturata per competere per le zone europee. Questi risultati sono sorprendenti in senso del tutto negativo.