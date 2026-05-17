Amoruso: “Vanoli? Serve altro per crescere. Pioli preso solo per la piazza”

Le parole di Lorenzo Amoruso a Rtv 38 dopo la vittoria 2-0 contro la Juventus a Torino arrivata nel primo pomeriggio

Alessio Vannini 17 maggio - 22:09

Intervenuto nel corso del programma Viola su RTV38, Lorenzo Amoruso ha analizzato il momento della Fiorentina, dopo la bellissima vittoria di oggi sulla Juventus. Ecco le sue parole:

"Vincere contro la Juventus è bellissimo e l'atteggiamento dei viola a Torino è stato ottimo, ma questo successo non vale più di una vittoria della Conference League. Tra l'altro parliamo di una Juve che non andrà nemmeno in Champions e che si trova in mezzo a mille problemi; mi sarei aspettato questa fame e questa cattiveria calcistica già nella sfida contro la Roma. I bianconeri mi hanno sorpreso in negativo, mentre la Fiorentina è stata sicuramente aiutata dal fatto di avere la mente sgombra da pressioni."

Il futuro — "Il valore della stagione viola, però, non si può rivalutare solo grazie alla vittoria di oggi. La dirigenza dovrà analizzare l'intera annata, cercando di capire perché i giocatori migliori abbiano reso meno, magari anche per motivi extra-calcistici. I sei mesi passati a ridosso della zona retrocessione rimangono un dato di fatto, ma Paratici dovrà guardare oltre. Già oggi, guardando alcune scelte tecniche, si capisce che l'estate della Fiorentina sarà molto impegnativa: vedere Brescianini titolare al posto di Mandragora mi fa pensare che diverse cose siano destinate a cambiare."

Vanoli — "Ricordiamoci che Vanoli era stato allontanato dal Torino perché Cairo voleva alzare il livello della panchina, dopodiché è rimasto fermo tutta l'estate. La Fiorentina ha scelto un tecnico concreto, ed era la figura giusta per la situazione d'emergenza vissuta a gennaio, ma non stiamo parlando di uno stratega del calcio. In partita non vedo mai una sovrapposizione, il che mi fa pensare che certe soluzioni non vengano provate nemmeno in allenamento. È un buon allenatore, ma non è il profilo ideale se la Fiorentina vuole compiere un vero salto di qualità e crescere."

Pioli — "La società dovrà migliorare la rosa per fare un campionato di livello ben superiore rispetto a questo. Paratici non potrà certo promettere la Champions per la prossima stagione, ma dovrà dichiarare apertamente che l'obiettivo è posizionarsi subito dietro alle big, quindi tra il quinto e il sesto posto. Per farlo serviranno innesti di grande personalità. Pioli? Credo sia stato preso solo per accontentare la piazza. Invece serviva una guida che facesse giocare a calcio: al Milan, Pioli non schierava mai i giovani, mentre a Firenze si ritrova una squadra giovane che ha assoluto bisogno di esprimere un bel gioco".