Brescianini (conf): “Futuro? Non ho parlato con Paratici, ci sarà tempo per capire”

Arrivavamo da una stagione vissuta sotto pressione. Durante la settimana abbiamo preparato la gara nel migliore dei modi e forse la Juventus sentiva ancora più tensione di noi. Siamo scesi in campo per rispettare la maglia e siamo contenti del risultato ottenuto. Ogni partita, vinta o persa, ci ha insegnato qualcosa. A Roma, ad esempio, eravamo partiti bene ma poi abbiamo subito gol. Oggi il mister ci aveva chiesto lucidità e compattezza nei primi minuti e siamo riusciti a fare ciò che voleva. Futuro? Non ho ancora avuto modo di confrontarmi con il direttore. Ci sarà tempo per parlare del progetto e capire il futuro. La Fiorentina deve pretendere di alzare il proprio livello. Questa stagione deve servirci da lezione e certe situazioni non dovranno più ripetersi, perché Firenze merita di stare ai vertici. Da parte nostra daremo tutto per vincere le partite, crescere come squadra e onorare sempre questa maglia