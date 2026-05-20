Lorenzo Amoruso, ex difensore viola, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno durante il Pentasport. Queste le sue parole:
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Amoruso: “Vanoli non ha fatto miracoli. Attenti a non rifare l’errore Iachini”
"Secondo me la vittoria di Torino non sposta nulla: un'annata fallimentare non può cambiare per un singolo bel risultato. La società deve capire cosa vuole fare da grande. Per il prossimo anno non mi aspetto una stagione ai vertici, ma un consolidamento. Dovranno arrivare alcuni giocatori, mentre altri dovranno essere valorizzati. Certo, non sarà facile convincere i calciatori sul mercato; dovrà essere bravo Paratici a mostrare un progetto concreto."
"Vanoli? Nessun miracolo"—
"Nessuno nega i meriti di Vanoli, sia chiaro. Secondo me, però, un allenatore preparato avrebbe salvato ugualmente questa squadra. Non era realisticamente possibile che una rosa del genere avesse così tanti problemi, e tutti irrisolvibili. Quindi no, non ha fatto un miracolo. Io non vorrei fare un altro errore come quello già commesso in passato con Iachini. Accoglienza venerdì? I fischi per i calciatori ci sono già stati contro il Genoa. Non credo che verranno riproposti, ci sarà molta indifferenza. In caso di vittoria con l'Atalanta potrebbe dominare il sarcasmo sulle tribune."
Il futuro—
"Se siamo tutti d'accordo che la Fiorentina non costruirà una squadra da Champions League, per tantissimi motivi, qual è l'unica soluzione per fare un campionato utile e dare sostanza al futuro prossimo della squadra viola? Serve un allenatore che sappia fare calcio. Non ci si deve affidare soltanto al singolo, serve far funzionare l'intero sistema. Ovviamente servono giocatori forti, ma prima ancora serve costruire qualcosa sul piano tattico. Paratici dovrà essere bravo sul mercato, anche senza investimenti enormi come quelli della passata stagione."
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