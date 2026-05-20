Amoruso: “Vanoli non ha fatto miracoli. Attenti a non rifare l’errore Iachini”

"Vanoli? Nessun miracolo"

"Nessuno nega i meriti di Vanoli, sia chiaro. Secondo me, però, un allenatore preparato avrebbe salvato ugualmente questa squadra. Non era realisticamente possibile che una rosa del genere avesse così tanti problemi, e tutti irrisolvibili. Quindi no, non ha fatto un miracolo. Io non vorrei fare un altro errore come quello già commesso in passato con Iachini. Accoglienza venerdì? I fischi per i calciatori ci sono già stati contro il Genoa. Non credo che verranno riproposti, ci sarà molta indifferenza. In caso di vittoria con l'Atalanta potrebbe dominare il sarcasmo sulle tribune."