CorFio: “Vanoli, Commiso Jr come il padre con Iachini. Ma di mezzo c’è Paratici”

E così la Fiorentina ha ottenuto la salvezza, vero obiettivo di una stagione disgraziata. Paolo Vanoli è riuscito nell'impresa di salvare da subentrato una squadra ultima e senza vittorie e ieri si è goduto il momento. Ma per quanto? Perché secondo il Corriere Fiorentino il suo futuro resta comunque in bilico, visto che il DS Paratici sta sondando il mercato all ricerca del profilo giusto.