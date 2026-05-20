Sandrelli: “Paratici in ‘lavanderia’. Non mi aspetto squadra da alta classifica”

La metafora dell'opinionista sul lavoro che attende Paratici. E su Kean dice: "Giocatore formidabile, ma se nessuno ha offerto 52 milioni ci sarà un motivo"

Redazione VN 20 maggio 2026 (modifica il 20 maggio 2026 | 15:08)

Così Massimo Sandrelli durante il suo intervento di oggi a Radio Bruno sulla Fiorentina e sul futuro di Vanoli:

"La vittoria sulla Juventus non cambia le cose. Io non ho niente contro Vanoli, il problema è che gli allenatori sono come i metalli, si usurano. Ovviamente la società ha il diritto di fare la scelta che crede, non ci sarebbe nulla di male in una riconferma ma per esperienza credo che sarebbe un rischio per le scorie che questa stagione si porta dietro. Fiorentina da prime 4-5? Non me l'aspetto, perchè negli ultimi anni non è mai successo.

Kean? Lo ritengo un giocatore formidabile, ha mezzi tecnici e atletici che ho visto in pochi altri. Il problema è la continuità, se nessuno si è fatto avanti per lui a 52 milioni la scorsa estate c'è un motivo. Sarà difficile che arrivino grandi offerte in estate.

Giocatori da confermare il prossimo anno? Non vedo imprescindibili. Fagioli ad esempio è un buon giocatore, ma non è uno su cui costruire una squadra. Il lavoro di Paratici non sarà semplice, è il momento lavanderia in cui c'è da ripulire tutto dopo una stagione così complicata".