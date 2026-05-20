Giaccherini: “Vanoli merita la conferma. Piccoli e Gud? Servono riflessioni”

Kean? E' vero che quest'anno non è stata un'annata straordinaria, complici infortuni e vicende extracampo, ma è un giocatore di grande valore e trovarne un altro come lui non è semplice, fossi la Fiorentina farei di tutto per tenerlo, poi bisogna vedere anche quali sono le idee e le ambizioni del giocatore.
Io credo che le ambizioni della Fiorentina siano quelle di ricostruire una squadra che punti all'Europa. E in attacco ci sarà da intervenire. Piccoli è un giocatore con potenziale, ma quest'anno non l'ha fatto vedere ed è un punto interrogativo. Gudmundsson lo stesso, quindi serviranno delle valutazioni approfondite in quel reparto. Prima di tutto per arrivare a risultati importanti serve una struttura societaria forte e idee chiare".
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