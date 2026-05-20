Bocci: “Anche Paratici si gioca molto. Solomon? Serve uno più forte”

Sarri ormai abbiamo capito non arriverà, ma magari un allenatore straniero, la cosa che mi auguro è che Paratici faccia una scelta convinta . Lui sa benissimo che se conferma Vanoli si parte tra virgolette con l'handicap, ma mi auguro non si faccia influenzare dagli umori della piazza. Nella prossima stagione la Fiorentina si gioca moltissimo, ma anche Paratici si gioca molto .

Abbiamo capito che la Fiorentina del prossimo anno ripartirà dal 4-3-3 o un modulo simile. Per essere competitivi bisogna comprare almeno due grandi esterni, uno a destra e uno a sinistra. E per farlo servono 40-45 milioni. Solomon? Non fa la differenza, è un buon giocatore ma se c'è la possibilità di prendere un giocatore più forte in quel ruolo, lo farei".