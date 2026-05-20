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Bocci: “Anche Paratici si gioca molto. Solomon? Serve uno più forte”

Bocci: “Anche Paratici si gioca molto. Solomon? Serve uno più forte” - immagine 1
Il giornalista del CorSera verso il mercato: "Una delle priorità è sugli esterni: servono due grandi giocatori"
Redazione VN

Così Alessandro Bocci, firma del Corriere della Sera, ha parlato di Fiorentina-Atalanta di venerdì e dei temi legati al mondo viola nell'intervento di oggi a Radio Bruno:

"Non so quanto la vittoria contro la Juve possa aver cambiato gli umori. Mi aspetto contestazione dalla Curva, ma immagino sarà risparmiato Vanoli che il suo l'ha ampiamente fatto. A me sembra che se si cambia per un profilo come Grosso, allora in molti sarebbero per la conferma di Vanoli, diverso invece il discorso per soluzioni di alto livello.

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Sarri ormai abbiamo capito non arriverà, ma magari un allenatore straniero, la cosa che mi auguro è che Paratici faccia una scelta convinta. Lui sa benissimo che se conferma Vanoli si parte tra virgolette con l'handicap, ma mi auguro non si faccia influenzare dagli umori della piazza. Nella prossima stagione la Fiorentina si gioca moltissimo, ma anche Paratici si gioca molto.

Abbiamo capito che la Fiorentina del prossimo anno ripartirà dal 4-3-3 o un modulo simile. Per essere competitivi bisogna comprare almeno due grandi esterni, uno a destra e uno a sinistra. E per farlo servono 40-45 milioni. Solomon? Non fa la differenza, è un buon giocatore ma se c'è la possibilità di prendere un giocatore più forte in quel ruolo, lo farei".

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