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R. Galli: “Fiorentina, serve chiarezza. Novità in panchina da lunedì”

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L'intervento del giornalista: "Se la Fiorentina prendesse tempo, significherà che non sarà né Vanoli né Grosso"
Redazione VN

Il giornalista de "La Nazione" Riccardo Galli è intervenuto oggi come ospite in studio di Radio Bruno. Queste le sue parole:

"Venerdì è l'ultimo atto, per fortuna, di un'annata da dimenticare. Sarebbe sbagliato e incomprensibile aspettarsi gli applausi da parte dei tifosi, poi sarà ora di guardare al futuro. Già la prossima settimana mi aspetto chiarezza su Vanoli, se resta o se si cambia, poi bisognerà capire l'andamento del casting panchina.

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Se il nome fosse Grosso, l'annuncio può essere immediato, se invece ci sono dinamiche più complesse intorno al nuovo tecnico questo spiegherebbe il perchè la Fiorentina sta prendendo tempo. L'arrivo di Paratici è stata l'unica nota positiva e di buon auspicio per i tifosi della Fiorentina, adesso ha una grande responsabilità.

Spero che ci sia chiarezza sugli obiettivi: c'è l'intenzione di costruire una squadra che sappia riproporsi a ridosso delle prime o sarà una stagione di transizione per una ripartenza più graduale? Le voci su Lucca? Non credo siano campate in aria".

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