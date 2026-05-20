R. Galli: “Fiorentina, serve chiarezza. Novità in panchina da lunedì”

Se il nome fosse Grosso, l'annuncio può essere immediato, se invece ci sono dinamiche più complesse intorno al nuovo tecnico questo spiegherebbe il perchè la Fiorentina sta prendendo tempo. L'arrivo di Paratici è stata l'unica nota positiva e di buon auspicio per i tifosi della Fiorentina, adesso ha una grande responsabilità.