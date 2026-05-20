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Nardella gongola: “Che goduria la vittoria e il gol annullato a Vlahovic”

Dario Nardella
L'ex sindaco di Firenze Dario Nardella parla della vittoria della Fiorentina a Torino e del gol annullato a Vlahovic
Redazione VN

L'ex sindaco di Firenze e oggi europarlamentare Dario Nardella ha parlato ai microfoni di Radio 1 dove ha commentato la vittoria della Fiorentina sulla Juve:

La vittoria della Fiorentina contro la Juventus mi ha fatto godere. Se avessi dovuto disegnare il successo perfetto, lo avrei sognato esattamente in questo modo. Il momento decisivo, una vera e propria apoteosi, è stato il gol annullato a Vlahovic, una scena davvero pazzesca, senza contare il valore di un trionfo in trasferta a Torino che, con ogni probabilità, costerà ai bianconeri la qualificazione in Champions League

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