L'ex sindaco di Firenze e oggi europarlamentare Dario Nardella ha parlato ai microfoni di Radio 1 dove ha commentato la vittoria della Fiorentina sulla Juve:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola radio e tv Nardella gongola: “Che goduria la vittoria e il gol annullato a Vlahovic”
news viola
Nardella gongola: “Che goduria la vittoria e il gol annullato a Vlahovic”
L'ex sindaco di Firenze Dario Nardella parla della vittoria della Fiorentina a Torino e del gol annullato a Vlahovic
La vittoria della Fiorentina contro la Juventus mi ha fatto godere. Se avessi dovuto disegnare il successo perfetto, lo avrei sognato esattamente in questo modo. Il momento decisivo, una vera e propria apoteosi, è stato il gol annullato a Vlahovic, una scena davvero pazzesca, senza contare il valore di un trionfo in trasferta a Torino che, con ogni probabilità, costerà ai bianconeri la qualificazione in Champions League
© RIPRODUZIONE RISERVATA