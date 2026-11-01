Il parere dell'ex difensore viola, ospite a Viola su Rtv38
VIDEO - Vanoli: "Oulai, Joao Mario, Gonçalves. E' un puzzle"
L'ex difensore della Fiorentina Lorenzo Amoruso, ospite della trasmissione "Viola" su Rtv38, ha analizzato il momento complicato della squadra viola:
Le occasioni in attacca questa squadra le ha sempre avute, penso al match contro il Frosinone, ma anche con Torino o Napoli, perché questo gruppo ha qualità. Il problema è quando il pallone lo hanno gli altri, quindi la fase difensiva e l'aiutarsi tra compagni, il rincorrere l'avversario, è lì che non ci siamo. Siamo pure peggiorati temo rispetto a prima, gli ultimi avversari incontrati non è che fossero straripanti come Genoa, Como, Atalanta. In questo momento è difficile salvare qualcuno, compreso l'allenatore, i due cambi al 90' dell'altra sera ce li dovrebbe spiegare… Vanoli parla di errori dettati dall'immaturità ma lo trovo molto riduttivo, ci sono errori di ogni tipo in questa squadra. Adesso non ci devono essere giocatori inamovibili, penso a Mastantuono che per il momento non sta risolvendo nulla o a Ndour, che con l'Atalanta sembrava un monopattino, va sempre ad una velocità. Pensare al mercato di riparazione la vedo dura, gennaio è ancora lontano... Se Vanoli non cambia qualcosa non capisco come questa situazione possa migliorare.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Conferenze stampa
Vanoli: "Basta parlare di Oulai, Fagioli troppo criticato. Beto deve fare di più"
Esclusive
Vanoli alla Sousa: si fanno le frittate con le uova che si hanno. E quel richiamo agli esterni
News viola
Sassuolo-Fiorentina, i convocati di Vanoli: due assenti e tre Primavera aggregati
Probabili formazioni
Sassuolo-Fiorentina, probabili formazioni: ancora Fagioli, Oulai in panchina?
Conferenze stampa
Vanoli: "Ranieri e Atta, ecco a che punto è il loro recupero"
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti