Nel momento in cui un terzino si sgancia crea superiorità numerica che può diventare decisiva per gli avversari
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Lorenzo Amoruso, intervenuto al Pentasport di Radio Bruno, ha commentato il momento della Fiorentina al rientro dalla sosta:
Mastantuono? Ormai è una prerogativa di tanti giocatori ripiegare. Nel momento in cui un terzino si sgancia crea superiorità numerica che può diventare decisiva per gli avversari. Qualcuno deve sacrificarsi. Non sono sorpreso da questo, ma dalla poca determinazione nel determinare davanti. Deve sfruttare le caratteristiche dei compagni che possono lanciarti, farti assist. Deve crescere sulle scelte nei vari momenti.
I giovani
La squadra è stata costruita con un punto interrogativo: ci si aspettava la maturazione anticipata di qualche giocatore che ancora non è arrivata. Mastantuono così come Njie possono diventare devastanti, devono crescere. Il loro modo di interpretare la fase difensiva non deve cambiare. Questa squadra sulle palle lunghe e negli spazi va in difficoltà perché non riescono a tenere una linea di conduzione.
La difesa
Sicuramente devi migliorare. La responsabilità massima è dell'allenatore, ma i calciatori devono assumersi le proprie responsabilità sui comportamenti tattici in campo. La Fiorentina non riesce ancora a mantenere certe consegne. Mercato? I giocatori li hai, è difficile che arrivi qualcuno a gennaio.
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