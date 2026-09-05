“È una squadra fragile a livello caratteriale”
VIDEO VN - Firenze sceglie, basta Grosso. Adesso palla a Paratici
Intervenuto al Pentasport, Lorenzo Amoruso ha commentato il momento della Fiorentina dopo la sconfitta contro il Torino, soffermandosi sulle difficoltà caratteriali e organizzative della squadra e sulle prospettive in vista della prossima gara:
“Spiegazioni che trovano d’accordo tutti è impossibile darne. È una squadra fragile a livello caratteriale, una squadra che non sembra aver preparato nulla per mettere nelle condizioni i giocatori più forti di fare bene. Anche dai giovani mi aspetto più grinta e più voglia di voler vincere la partita. La gestione della partita va migliorata da parte dei giocatori. Adesso la prossima contro il Venezia diventa fondamentale sia per la squadra che per Grosso. Dopo la partita col Venezia ci sarà una lunga pausa e secondo me, se i risultati non arrivano, Paratici dovrà prendere delle decisioni e fare dei cambiamenti”.
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