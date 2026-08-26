Le parole di Lorenzo Amoruso, ex difensore della Fiorentina, sul momento in casa viola e i festeggiamenti del Centenario
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L'dx difensore viola, Lorenzo Amoruso, ha parlato al Pentasport di Radio Bruno della situazione in casa Fiorentina. Queste le sue parole:
La Fiorentina non è soltanto una maglietta, ma vivere tutto: gente, città, felicità e amarezze. C'è tanto amore per questa squadra. Le immagini di ieri in centro? Bello vedere il centro storico strapieno di colori e gente innamorata.
Su Kean
Quando si dice che nel calcio non c'è riconoscenza... anche questa volta è stato così. Quando la Fiorentina lo ha preso aveva fatto una stagione bruttissima. La Fiorentina gli ha ridato lustro, sotto tutti i punti di vista. Si è tornati a parare di lui grazie alla Viola. Vedi che c'è un progetto, una situazione interessante, dove la società crede fortemente in te e te sputi nel piatto in cui hai mangiato e in cui mangi tutt'ora. Questo è un bel cazzotto a tutti coloro che lo hanno difeso. Mio padre diceva una cosa: "Può mai un asino diventare un cavallo da corsa?", a buon intenditor poche parole. Se hai le pa**e dillo subito, non ci sarebbe stato nulla di strano. Non puoi farlo ad una settimana dalla chiusura. Ha un contratto di altri 4 anni e devi rispettarlo. E' una roba da vigliacchi, sua e del suo agente. C'era una clausola, se vuoi andartene la devi risolvere subito. Così metti in difficoltà tutti. Gli sono state perdonate tante cose in passato. Non attaccatevi più ai calciatori, ve lo dico col cuore tifosi viola. Restate attaccati alla maglietta, quello rimane.
Sulle scelte di Grosso a Roma
Mi aspettavo una formazione diversa. Non capisco la scelta di mettere 4/5 giocatori dello scorso anno. A questo punto butta dentro i nuovi con coraggio.
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