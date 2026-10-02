Ospite del Pentasport di Radio Bruno, Lorenzo Amoruso ha parlato della situazione difensiva della Fiorentina durante la maxi-sosta per le nazionali, partendo dagli equilibri davanti alla difesa e dal ruolo di Viery:

“Ci sono due situazioni da analizzare. Punto tutto su Viery in quel ruolo? O punto tutto su Viery in quel ruolo, ma a centrocampo metto un centrocampista che lo possa aiutare in fase difensiva? Njie riesce a ripiegare, ma lo fa stancandosi tanto. Bisognerà vedere Pedro Goncalves come rientrerà da questa sosta prolungata e lui tatticamente potrebbe dare una mano a Viery, proprio come Atta. Quando si difende non bisogna pensare solo ai quattro difensori, ma anche ai centrocampisti. Atta contro il Napoli non ha chiuso mai nel primo tempo. Il gioco offensivo del secondo tempo ha giovato a Valdepenas e non so se è stata la bravura di Vanoli o la condizione del Napoli che è venuta mancando nel secondo tempo. Secondo me un mix delle due cose”.

Ranieri e Dragusin, una coppia da costruire

Per Amoruso, però, il rendimento della linea difensiva passa anche dalla capacità dei centrali di costruire un’intesa e comunicare continuamente durante la partita:

“Io ho giocato con terzini più votati a tenere l’ordine e ho giocato anche con terzini che in fase difensiva facevano il giusto. Lì il difensore deve essere bravo e saper comunicare. La differenza per me te la fa la coppia centrale, deve esserci tanta comunicazione e tanta intesa. Devono farsi sapere ascoltare anche a male parole, se serve. I giocatori che non litigano non crescono. Qui abbiamo due centrali, Ranieri e Dragusin, che secondo me a livello di caratteristiche possono funzionare, ma ancora si parlano poco”.

“L’atteggiamento tattico di Ranieri può aiutare Dragusin e infatti col Napoli l’abbiamo visto più aggressivo, anche perché la condizione fisica mi è sembrata migliore. Da questo punto di vista sei tu, difensore centrale, che devi saper guidare la difesa per cercare di avvantaggiare i miei compagni di reparto”.