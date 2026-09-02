Daniele Amerini ha parlato del mercato della Fiorentina e delle prime uscite stagionali
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Daniele Amerini è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno. Le sue parole sul mercato della Fiorentina e le prime uscite stagionali:
Dopo le prime due partite qualche dubbio è venuto, ma il mercato è stato ottimo. Il problema è far diventare squadra questa Fiorentina. C'è da capire se cambia modulo giocando con gli esterni puri o continuerà con le due mezze punte. Manca un vero leader del gruppo, secondo me può diventarlo Fagioli anche se è silenzioso. Deve crescere Dragusin. Davanti c'è tanta fantasia, bisogna giocare di più senza palla.
Grosso
L'anno scorso ha fatto un buon campionato. Per lui questo è l'anno in cui si può consacrare o rischia di rimanere un allenatore di medio livello. Gli è stata messa in mano una buona squadra. deve essere bravo e veloce a trovare le soluzioni. Deve dare l'impronta di una squadra più aggressiva e veloce nell'andare in verticale.
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