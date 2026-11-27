Daniele Amerini sulla Fiorentina in vista di Udinese-Fiorentina
VIDEO VN - Il primo giorno di ritiro e le condizioni di Viery
L'ex calciatore Daniele Amerini, intervenuto durante 30° minuto a Italia 7, ha analizzato il momento della Fiorentina. Le sue parole:
Ai nostri tempi c'era più la moda del ritiro punitivo, poi non so quanto servisse. Il ritiro fatto così, non so le motivazioni, ma forse è fatto più per fare gruppo, per stare insieme. Quella contro l'Udinese è una partita da non sbagliare, mi aspetto una reazione. La cosa migliore che ha fatto Vanoli lo scorso anno è stata dare una condizione fisica eccellente alla squadra. Spero che quest'anno succeda uguale.
I giocatori
In campo vanno i giocatori, presi uno a uno sono dei buoni acquisti. Qualcuno doveva ritrovare le condizioni, qualche errore c'è stato. Hai speso tanti soldi, alla proprietà, da questo punto di vista, non puoi dire nulla. Dietro se Dragusin è questo non hai migliorato. I giocatori forti lo sono anche nella testa, hai giocatori giovani di un certo livello che adesso non hanno reso per il loro vero valore.
L'allenatore
In questo momento è difficile portare a Firenze un top allenatore, devi puntare su un giovane come hanno fatto con Italiano.
Scarica la nuova app Viola News
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Sondaggi
SONDAGGIO VN - Esonerare Vanoli senza vittoria a Udine? I vostri voti
Probabili formazioni
Udinese-Fiorentina, probabili formazioni: torna Fagioli, possibile cambio modulo a Udine
Radio e tv
Galli avverte la Fiorentina: "Squadra debole mentalmente, nessuno ti aiuterà ad uscirne"
Radio e tv
Ferrara: "Se la squadra non ha umiltà il tecnico ha fallito. La società deve parlare"
Radio e tv
Brovarone: "A Firenze serve un allenatore di spessore. Paratici ha fatto errori"
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti