Le parole dell'ex calciatore e dirigente sportivo, Demetrio Albertini, su Fagioli
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L'ex calciatore e dirigente sportivo, Demetrio Albertini, ha parlato ai microfoni di TMW di Nicolò Fagioli durante un suo intervento al Festival dello Sport a Trento. Queste le sue parole sul centrocampista della Fiorentina:
Dobbiamo riuscire a far giocare i giovani con più continuità in Serie A. Manca la quantità, sono veramente pochi quelli che possono essere chiamati. Per esempio, a me Fagioli piace, da tempo. È ancora un talento inespresso, dovrebbe trovare un po' più di continuità. Spero che la Fiorentina quest'anno non parta come l'anno scorso e che possa riuscire a maturare nel modo giusto.
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