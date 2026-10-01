Le parole dell'ex calciatore e dirigente sportivo, Demetrio Albertini, su Fagioli

Redazione VN
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L'ex calciatore e dirigente sportivo, Demetrio Albertini, ha parlato ai microfoni di TMW di Nicolò Fagioli durante un suo intervento al Festival dello Sport a Trento. Queste le sue parole sul centrocampista della Fiorentina:

Dobbiamo riuscire a far giocare i giovani con più continuità in Serie A. Manca la quantità, sono veramente pochi quelli che possono essere chiamati. Per esempio, a me Fagioli piace, da tempo. È ancora un talento inespresso, dovrebbe trovare un po' più di continuità. Spero che la Fiorentina quest'anno non parta come l'anno scorso e che possa riuscire a maturare nel modo giusto.
Fagioli italia

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