Il procuratore Florin Manea su Dragusin e Corduneanu
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Il procuratore Florin Manea, in un'intervista a digisport.ro, ha parlato dei giocatori romeni di proprietà della Fiorentina:
Ora sono in Qatar, sono venuto a vedere la nazionale rumena Under 17. Ci sono molti giocatori importanti, uno di questi è Robert Corduneanu. Vedrete che coppia formerà con Radu Drăgușin alla prima partita con la nazionale maggiore. Ho anche incontrato Gică Hagi qui, è venuto anche lui a vedere cosa sta per succedere. È il mio idolo.
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