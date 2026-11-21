Il procuratore Florin Manea, in un'intervista a digisport.ro, ha parlato dei giocatori romeni di proprietà della Fiorentina:

Ora sono in Qatar, sono venuto a vedere la nazionale rumena Under 17. Ci sono molti giocatori importanti, uno di questi è Robert Corduneanu. Vedrete che coppia formerà con Radu Drăgușin alla prima partita con la nazionale maggiore. Ho anche incontrato Gică Hagi qui, è venuto anche lui a vedere cosa sta per succedere. È il mio idolo.