Il tecnico del Torino dopo la vittoria contro la Fiorentina: “Abbiamo bisogno di gente di qualità”
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Al termine della sfida contro la Fiorentina, Ignazio Abate ha commentato ai microfoni di DAZN la vittoria del Torino, sottolineando la capacità della squadra di superare i momenti di difficoltà iniziali e valorizzando la qualità dei nuovi arrivati.
“Sono contento, potevamo traballare nei primi minuti ma siamo rimasti in piedi e abbiamo ottenuto i tre punti. Abbiamo bisogno di gente di qualità per il gioco che vogliamo esprimere, Mandragora ha qualità indiscutibili. Simeone ha fatto 20 minuti di grande livello. Penso che il calcio sia uguale a tutti i livelli, ma sono sempre più convinto che la qualità tecnica venga sempre fuori. Coco? Una contusione, speriamo nulla di grave”.
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