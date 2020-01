Pulgar-Badelj, il dualismo apre nuovi scenari per il centrocampo viola: da Benassi… al mercato

Le parole di Beppe Iachini sul dualismo Pulgar-Badelj apre delle riflessioni sia per quanto riguarda il campo che il mercato. Uno dei due è inesorabilmente destinato a sedersi in panchina, e tutti gli indizi portano al croato. Badelj infatti sembra infatti arrugginito dall’anno di panchine alla Lazio, dove raramente ha trovato la continuità. Quasi sempre entrato a partita in corso, il regista viola si porta dietro le scorie romane ed è tornato ai vecchi fasti praticamente solo nella trasferta vittoriosa in casa del Milan. Un match che dava fiducia e speranze, progressivamente riposte nel cassetto.

Per quanto riguarda Pulgar l’avvio folgorante si è tramutato pian piano in fatica e scetticismo. Fatica perché il cileno è stato uno degli intoccabili di Vincenzo Montella, sempre in campo tranne che nella trasferta di Verona (dove era squalificato). Scetticismo perché i tifosi si sono chiesti se l’ex Bologna fosse una mezz’ala o un regista. A sgombrare qualsiasi dubbio ci ha pensato l’uomo col cappellino, ammettendo che i due centrocampisti possono occupare la stessa zona del campo.

Quale futuro dunque per la mediana viola? Con Pulgar e Badelj che andranno ad occupare la stessa porzione di campo, insieme all’intoccabile Castrovilli può esserci definitivamente la promozione di Benassi a titolare, e anche Zurkowski può scalare posizioni e recuperare il tempo passato finora in panchina. Tutto però si lega a doppio filo al mercato: la coperta in mezzo resta un po’ corta, e l’arrivo di una mezz’ala adesso sembra inevitabile: cifotofonare Pradè e Barone.