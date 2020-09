Prandelli: “Fiorentina possibile sorpresa del campionato, ma non capisco Amrabat regista”

“Chi sarà la sorpresa del campionato? La Fiorentina ha un reparto offensivo importante e un centrocampo molto tecnico, voglio vedere come giocheranno per valorizzare questi, ma possono essere la sorpresa”. Così Cesare Prandelli, intervenuto a TMW Radio. “Poi c’è Amrabat, giocatore straordinario, e voglio capire cosa si intende per dire che vogliono farlo giocare regista. Ci sarebbero tanti discorsi da fare. La Fiorentina ha cinque-sei giocatori importanti a centrocampo e voglio vedere come si adatteranno al gioco di Iachini. Spero che li abbia richiesti tutti lui… Chiesa?

Per me non devi considerarlo una punta, ma un esterno: in quel ruolo ti fa 10 gol e 15 assist”.