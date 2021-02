Pradè: “Vittoria che dà morale. Siamo partiti impauriti, ma nel corso dell’intervallo…”

Il dirigente della Fiorentina Daniele Pradè ha parlato ai canali ufficiali viola dopo la vittoria della Fiorentina contro lo Spezia:

Vittoria importante che ci dà morale, contro una squadra che era in grande salute. Castrovilli? Tutti hanno fatto bene, sono contento per Castrovilli, per Eysseric e per Vlahovic, che sta continuando il suo momento importante. Tre punti importanti come dimostrazione di forza e per la classifica. Nel primo tempo eravamo contratti e un po’ impauriti. Questi tre punti ci danno fiducia e morale. Abbiamo fatto un gran secondo tempo. Nell’intervallo la squadra si è detta che voleva vincere la partita, è stato determinante. Vlahovic? Sono contento per lui, la nostra fiducia ce la sta ripagando tutta. Dobbiamo continuare così, c’è poco da fare. E’ un campionato difficile giocato tutto sulla forza mentale e la battaglia dentro il terreno di gioco. Lo Spezia veniva da un momento importante, hanno una grande identità di gioco, complimenti a loro, alla società e all’allenatore. Adesso godiamoci la serata, domani mattina saremo di nuovo a lavorare