Pongracic scavalca Dodò, è il difensore più caro della storia viola

L'arrivo di Pongracic non è costato poco alla Fiorentina, anzi. Il croato diventa il difensore più pagato della storia viola

L'arrivo di Pongracic da una soluzione in più a Palladino, dopo la partenza di Nikola Milenkovic. Il croato arriva dal Lecce per una cifra attorno sui 15 milioni, spesa non indifferente. Il sito Transfermarkt.com ha stilato la classifica dei difensori (terzini inclusi), più pagati della storia viola. Il croato è al primo posto, davanti a Dodò. Completa il podio Quarta, ecco la lista: