Allianz Stadium: è qui la festa. La goduria continua. E non potrebbe essere altrimenti. Perché vincere 3-0 in casa della Juventus non capita tutti i giorni. Speriamo che il successo a sorpresa di Torino rappresenti la svolta di una stagione amara fino alle 20.45 di ieri. La riprova l’avremo il 3 gennaio contro il Bologna. Sfida da non sbagliare assolutamente. Il guaio sarebbe cullarsi sugli allori e pensare che la squadra sia a posto così. Ma ci sarà tempo per pensare al mercato e al derby dell’Appennino. Godiamoci questo momento, godiamoci la vittoria. La Fiorentina ha confezionato uno straordinario regalo di Natale ai suoi tifosi. Se lo meritavano dopo tanti, troppi bocconi amari.

Tre punti inaspettati e per questo ancora più belli. Conquistati contro un Federico Chiesa mai in partita, abulico, incapace di lasciare il segno con i suoi strappi, sempre fermato dal marcatore viola di turno. Tutti si aspettavano il classico gol dell’ex. E il gol dell’ex in maglia ventidue è arrivato. Di Caceres però: taglio sul primo palo, piattone, 3-0 e tanti saluti alla Vecchia Signora. Una rete da attaccante vero quale non è. La fase difensiva della Fiorentina ha annichilito Chiesa, in preda a una crisi di nervi e continuamente tartassato dai suoi ex compagni. Specialmente da Franck Ribery, autore di un paio di falli non brutti, ma dal sapore di resa dei conti. La sua umiliazione ha impreziosito il trionfo di martedì 22 dicembre 2020, data indimenticabile al pari di domenica 20 ottobre 2013. Siamo provinciali? Pazienza. Noi godiamo ancora. Perché così è più bello vincere.