La Stampa, quotidiano di Torino, racconta la partita di ieri tra Juventus e Fiorentina titolando “Viola di rabbia” nel pezzo principale. Interessanti sono soprattutto le pagelle dei bianconeri, tutti insufficienti tranne Ronaldo e Szczesny (6). Male gli ex viola con il 4 di Cuadrado, il 5 di Bernardeschi e il 5,5 di Chiesa, il cui commento recita: “La prima da ex non si scorda mai, ma forse non pensava di vivere un incubo così”. Da notare il 3 in pagella di Bonucci, totalmente stordito dagli attacchi della Fiorentina: “Blackout totale, ha colpe su tutti i gol”. LE PAGELLE DEI VIOLA: FIOCCANO 7 E 8