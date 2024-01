Non solo in Supercoppa, Napoli-Fiorentina si gioca anche in Coppa d’Africa

Non solo sfida in Supercoppa per Napoli e Fiorentina: due ore prima in Coppa d'Africa si affronteranno Kouamé e Osimhen

Non si affronteranno solamente questa sera alle ore 20:00 in Supercoppa Napoli e Fiorentina. Infatti, due ore prima ci sarà un antipasto della gara anche in Coppa d'Africa. Alle 18:00 andrà in scena Costa d'Avorio-Nigeria, che vedrà affrontarsi Kouamé della Fiorentina e Osimhen del Napoli, con l'attaccante viola che quest'oggi sarà titolare, dopo essere rimasto in panchina per tutta la partita nel turno precedente.