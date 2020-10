Alla vigilia di Spezia-Fiorentina, Beppe Iachini aveva dato la sua versione sul modulo della sua squadra, rispondendo alla domanda sulle possibili difficoltà di inserimento di Callejon (ASCOLTA LA RISPOSTA). E in effetti la Fiorentina a Cesena non ha giocato col 3-5-2, purtroppo però neanche con la difesa a 4 a cui alludeva il tecnico. Il grafico ufficiale della Lega Serie A che vi mostriamo in basso con le posizioni medie occupate sul campo dai giocatori (nel primo tempo) è chiarissimo: la squadra viola si è difesa stabilmente a 5 uomini, rimanendo molto bassa anche con centrocampo e attacco. Guardate il confronto con lo Spezia (sulla sinistra) e il 4-3-3 ben più propositivo di mister Italiano. Ed è vero che il doppio vantaggio iniziale costringeva soprattutto i padroni di casa a sbilanciarsi, ma è altrettanto vero che la Fiorentina avrebbe potuto approfittarne per colpire ancora anzichè arroccarsi in difesa. E dopo il 2-2 nella ripresa Iachini non ha comunque rinunciato ai suoi 5 difensori. FIORENTINA, C’E’ UN PROBLEMA SERIO