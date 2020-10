Fiorentina, c’è un problema serio. Inaccettabile durare solo 4 minuti

La Fiorentina ha dominato i primi 4 minuti, poi si è appiattita. Quasi un paradosso, eppure è così. La Nazione denuncia negli sguardi dei giocatori migliori la sensazione di non appartenere ad una squadra che lotta per lo stesso obiettivo. Lo Spezia era orfano di quattro titolari ed ha evidenziato comunque i limiti di un meccanismo che non funziona. E Ribery non sembra più coinvolto come prima. Colpa di Iachini? Facile, scontato indicare il tecnico. Meno scontato capire quanto la dirigenza si fidi di lui, che è stato voluto da Commisso ancora alla guida della Fiorentina, perché la sensazione è che non ci sia condivisione di obiettivi. Un problema molto serio.

MANCA UN’IDEA DI GIOCO: VITTORIA GETTATA AL VENTO