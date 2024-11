Niente retrocessione per l’arbitro delle polemiche. Al monitor con la Fiorentina

Una sua valutazione al monitor aveva fatto esplodere di rabbia Antonio Conte nel post partita di Inter-Napoli. Un rigore assegnato (e poi sbagliato) ai nerazzurri per un lievissimo contatto su Dumfries per cui Maurizio Mariani ha optato per la massima punizione. Su di lui si è scatenata un'onda lunga di polemiche e si è parlato di una possibile retrocessioni nel corso delle successive giornate.

Tuttavia, nulla di tutto questo si è concretizzato. Mariani sarà infatti al monitor come VAR nella partita fra Como e Fiorentina. Non solo, in parma-Atalanta prevista per sabato ricoprirà invece il ruolo di AVAR.