Un inizio di stagione al di sopra delle aspettative per Eddy Kouadio. Il centrale della Fiorentina, in prestito al Monza, si sta mettendo in luce. Ivan Juric si fida di lui, ed anche Roberto Mancini ha notato le sue qualità, convocandolo con l'Italia. Un grande passo in avanti per il classe 2006, un anno dopo aver esordito in Serie A. Nelle 4 gare di Nations League, Mancini non lo ha fatto esordire, lasciandolo a Coverciano. Questo in linea teorica, lascerebbe un piccolo spiraglio per la Costa d'Avorio, viste le origini del ragazzo. Nonostante i tentativi degli Elefanti, come riportato da Gianluca Di Marzio, la scelta di Kouadio sembra chiara, puntando sull'Azzurro.

Scarica la nuova app Viola News OTTIENI GRATIS Se il download non parte subito, tocca in alto a destra e poi "Aggiungi a schermata home" Tocca e poi "Aggiungi a Home"

per installare la App sul tuo Iphone.