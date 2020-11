Nazionali, cosa succede con la Fiorentina in bolla? La decisione è dell’ASL

La positività di Callejon ha ricacciato la Fiorentina in bolla; una contromisura che rischia di ostacolare la partenza di alcuni elementi della rosa viola verso le proprie Nazionali. E a tremare sono in special modo i sudamericani, attesi da viaggi intercontinentali. Radio ADN ha riportato che, secondo fonti vicine ad Erick Pulgar, la Fiorentina non avrebbe concesso al cileno il permesso di partire. A dire il vero, tuttavia, è l’ASL Toscana a non autorizzare l’espatrio dei nazionali, non certo la società viola. Ad ogni modo, sono da considerare a potenziale rischio anche le partenze di Caceres verso l’Uruguay e di Martinez Quarta verso l’Argentina, oltre, a questo punto, a quelle dei nazionali europei.