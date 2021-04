Nardella: “Franchi, bando quasi pronto. Faremo tutto entro 5 anni”

"E' un progetto di riqualificazione urbana complessivo che, quindi, ridarà vita all'intero quartiere di Campo di Marte."

“L’ufficialità della notizia è una spinta straordinaria per andare avanti nella riqualificazione del Franchi. Siamo quasi pronti per pubblicare il bando internazionale, mi auguro che partecipano architetti illustri di tutto il mondo. Il progetto riqualificazione riguarda tutto il quartiere, ci sono tutti i soldi per avere infrastrutture adeguate. Inoltre abbiamo già la disponibilità economica per la linea tranvia che si incrocierà con la fermata di Campo Marte. Sarà possibile raggiungere l'impianto con numerosi mezzi pubblici. Ed oltre a questo realizzeremo un grande parcheggio. E' un progetto di riqualificazione urbana complessivo che, quindi, ridarà vita all'intero quartiere di Campo di Marte. Lo Stadio sarà la punta di diamante ma non mancheranno aree verdi, infrastrutture e parcheggi. Siamo contenti, ci dobbiamo rimboccare le maniche per far sì che questi soldi siano spesi bene e al più presto. Per i tempi che impone il Recovery, entro 5 anni dovremo finire tutto."