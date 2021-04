Toccafondi (IV): “Dopo il Recovery serve collaborazione ACF-Comune”

Il commento dell’onorevole fiorentino di Italia Viva: "auspico una collaborazione tra Comune e Fiorentina"

"Il Mibact rende noto che sono previsti 95 milioni di euro del Pnrr per lo storico stadio Artemio Franchi. Nonostante nel testo disponibile alla Camera non sia citato espressamente, nel comunicato il Ministero ha inserito lo stadio comunale tra i monumenti da tutelare e per il quale sono previsti 95 milioni di euro del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. A questo punto è assolutamente necessario un progetto per realizzare quanto previsto e quindi una collaborazione tra il Comune e la Fiorentina per comprendere quali siano le reciproche volontà, le tempistiche che riguardano l’arrivo delle risorse e la durata dei lavori."