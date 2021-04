Criscitiello: “La Fiorentina si rifà sotto con De Zerbi, adesso è testa a testa”

Il tecnico del Sassuolo è fra i papabili successori di Beppe Iachini, ma negli ultimi tempi sembrava allontanarsi addirittura dall'Italia: nuovo assalto viola?

"Roberto De Zerbi non è più il nuovo che avanza. Ormai lo conoscono tutti e se si accorge di lui la regina d'Ucraina è grave che l'Italia rischi di perderlo. Ha un'offerta importante in mano dallo Shakhtar Donetsk ma De Zerbi vuole riflettere bene. Come ai tempi della chiamata di Petrachi alla Roma: "No grazie, sento di dover chiudere il ciclo a Sassuolo". Roberto, il ciclo finisce quest'anno. Più di quello che hai fatto non puoi fare nella magica Sassuolo. Bisogna guardare a qualcosa di diverso ed è grave che l'Italia perda un talento così. La notizia è che la Fiorentina, negli ultimi giorni, si è rifatta sotto. I viola hanno puntato Gattuso e hanno avviato la trattativa con Mendes e non con Rino ma De Zerbi piace molto a Commisso. Le telefonate sono frequenti e De Zerbi aspetta prima di decidere. Lui, però, vuole organizzazione perfetta e ha bisogno di mani slegate sul mercato. Firenze, per lui, sarebbe una giusta tappa nel percorso di crescita ma prima bisognerà capire se si prospetta un testa a testa con Gattuso".